Bottle Flip Challenge to gra zręcznościowa, która wystawia na próbę Twoją precyzję, starając się, aby butelka idealnie wylądowała na stole. Przesuń w górę, aby odwrócić butelkę. Im wyższy flip, tym staje się on trudniejszy. To frustrująca, ale niesamowicie zabawna i wciągająca gra! Czy uda Ci się wygrać największe wyzwanie Bottle Flip Challenge?

Strona internetowa: poki.com

