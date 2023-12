Blobby Clicker to gra polegająca na bezczynnym klikaniu, w której podnosisz własnego Blobby'ego! Blobby może wyglądać na przyjazną postać, ale kliknięcie na niego powoli doprowadzi go do szaleństwa. Im bardziej Blobby jest wściekły i im częściej na niego klikasz, tym więcej pieniędzy zarobisz. Możesz użyć tych pieniędzy, aby kupić ulepszenia swojego Blobby, aby każde kliknięcie było jeszcze bardziej wartościowe. Im częściej klikasz Blobby'ego, tym więcej przedmiotów odblokujesz dla niego. Możesz zdobyć różne rodzaje futer, fajne czapki i uzyskać dostęp do różnych miejsc, w których Blobby może mieszkać. Czy potrafisz wychować najlepszego Blobby'ego?

Strona internetowa: poki.com

