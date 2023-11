4th and Goal 2019 to internetowa gra o futbolu amerykańskim, stworzona przez Tony'ego Corbina. W tej grze wcielasz się w rozgrywającego swojej drużyny piłkarskiej i musisz wykonywać polecenia, aby zdobywać przyłożenia i je konwertować. Wybierz różne ruchy z podręcznika, aby przygotować wspaniałą grę podań, lub spróbuj ukraść kilka metrów dla siebie i ustawić inną grę. Wybieraj mądrze swoje zagrania z podręcznika, abyś mógł odblokować innych graczy, aby zdobyć bramkę i spróbować wykonać wysiłek zespołowy! Ruch - Klawisze strzałek Podaj/Graj - Wzmocnienie A/S/D - W Snapball - Spacja Nawigacja po menu - Mouse4th i Goal 2019 zostały stworzone przez Tony'ego Corbina. Jest to część serii 4th and Goal, która rozpoczęła się w 2009 roku. Od tego czasu Tony Corbin stworzył także różne gry związane z futbolem amerykańskim, takie jak Linebacker Alley i Linebacker Alley 2, które są również dostępne na Poki!

