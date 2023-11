4th and Goal 2023 to gra o futbolu amerykańskim, w której jesteś zawodowym rozgrywającym prowadzącym swoją drużynę do zwycięstwa. W najnowszym wpisie z tej ukochanej serii znajdziesz w swoim podręczniku zupełnie nowe zespoły, strategie i konfiguracje drużyn. Jako rozgrywający swojej drużyny piłkarskiej musisz wykonywać polecenia, aby zdobywać przyłożenia i je konwertować. Wybieraj mądrze swoje zagrania z podręcznika, abyś mógł odblokować innych graczy i zdobyć bramkę, i sprawić, że będzie to wysiłek zespołowy! Twórz wielkie hity, zdobywaj przyłożenia i wybieraj zagrania stworzone przez obecnych i byłych graczy ze szkół średnich, studentów i zawodowych piłkarzy! Wybierz różne ruchy z podręcznika, aby przygotować wspaniałą grę podań, lub spróbuj ukraść kilka metrów dla siebie i ustawić inną grę. Rywalizuj w jednym meczu o mistrzostwo, walcz w turnieju play-off i przygotuj się na kolejny Super Bowl w 4. miejscu i do osiągnięcia celu 2023! Bądź rozgrywającym swojej drużyny piłkarskiej i wywołuj połączenia, aby zdobywać przyłożenia i je konwertować. Wybierz różne ruchy z podręcznika, aby przygotować wspaniałą grę podań, lub spróbuj ukraść kilka metrów dla siebie i ustawić inną grę. Ruch - Klawisze strzałek Podaj/Graj - A/S/DBoost - WSnap ball - Spacja Nawigacja po menu - Mysz 4th i Goal 2023 został stworzony przez Glowmonkey. Graj w inne ich gry sportowe na Poki: Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th-and-goal-2013, 4th-and-goal-2014, 4th and Goal 2018, 4th and Goal 2019, 4th and Goal 2020 oraz 4th and Goal 2021 i 4. oraz Cel 2022! Czwarty i gol to wyrażenie w piłce nożnej, które wskazuje, że odległość między linią wznowienia a strefą końcową jest mniejsza niż dziesięć jardów, co oznacza, że ​​drużynie brakuje jardów do przyłożenia. Jeśli drużyna jest na czwartym miejscu, oznacza to, że dąży do przyłożenia. W 4th i Goal 2023 możesz grać za darmo na Poki. W 4th i Goal 2023 można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

