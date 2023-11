Footballwars.online to pełna akcji, wieloosobowa gra piłkarska IO stworzona przez ERIGATOHISHIMA. Załóż kask piłkarski i ochraniacze i przygotuj się do gry. Footballwars.online łączy w sobie sportową rywalizację i wdzięk futbolu amerykańskiego z zabawną, chaotyczną atmosferą gry IO. Twój cel jest prosty: doprowadzić piłkę do pola punktowego i zdobyć przyłożenie! Zespół, który na koniec gry zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa. Graj w Footballwars.online na Poki za darmo i pokaż, że masz to, czego potrzeba, aby zostać gwiazdą NFL! Sterownica: Mysz — poruszaj się O twórcy: Footballwars.online jest tworzony przez ERIGATOHISHIMA z siedzibą w Japonii.

Strona internetowa: poki.com

