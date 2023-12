D&D Beyond (DDB) to oficjalny zestaw narzędzi cyfrowych i dodatek do piątej edycji Dungeons & Dragons. DDB udostępnia internetowe wersje oficjalnych książek piątego wydania Dungeons & Dragons, w tym instrukcje, przygody i inne dodatki; zapewnia także narzędzia cyfrowe, takie jak kreator postaci i cyfrowy arkusz postaci, listy potworów i zaklęć, które można sortować i filtrować, narzędzie do tworzenia spotkań oraz interaktywną nakładkę rozszerzenia Twitch. Oprócz oficjalnej zawartości D&D zapewnia także możliwość tworzenia i dodawania niestandardowej zawartości homebrew. D&D Beyond publikuje także regularnie oryginalne filmy, transmisje i treści artykułów, w tym wywiady z pracownikami Dungeons & Dragons, zapowiedzi i powiązania zawartości oraz cotygodniowe aktualizacje dotyczące rozwoju. D&D Beyond było wcześniej obsługiwane przez Curse LLC, spółkę zależną Twitcha. Jednak 12 grudnia 2018 r. firma Fandom, Inc. ogłosiła, że ​​nabyła wszystkie aktywa medialne Curse, w tym D&D Beyond.

Strona internetowa: dndbeyond.com

