67% osób, które rozpoczynają wypełnianie formularza online, go nie kończy. Zuko to narzędzie online do analizy formularzy i płatności oraz optymalizacji, które pomaga ograniczyć liczbę porzuceń i zwiększyć liczbę konwersji, optymalizując formularz. * Dowiedz się, kiedy, gdzie i dlaczego odwiedzający porzucają Twoje formularze. * Uzyskaj dane z każdego pola formularza, aby określić, gdzie występują problemy z UX. * Rozpocznij śledzenie w ciągu kilku minut - nie jest potrzebny programista. * Łatwiejsze i szybsze śledzenie formularzy niż Google Analytics Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania: * Które pola powodują porzucenie moich gości? * W jaki sposób odwiedzający poruszają się po formularzu? * Jakie komunikaty o błędach są wyświetlane i jak często? * Jak zachowanie odwiedzających różni się w zależności od urządzenia? * Czy mój formularz jest zepsuty? Kiedy to się stało?

