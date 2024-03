MarketDial jest liderem w testach A/B offline dla handlu detalicznego. Firmy korzystają z oprogramowania MarketDial do projektowania i analizowania wszelkich eksperymentów w sklepach. Zindywidualizowane testy MarketDial pozwalają każdemu specjalistowi z branży handlu detalicznego odpowiedzieć na krytyczne pytania dotyczące jego działalności. Na przykład: Jak dobrze będzie działać ten nowy produkt w mojej witrynie? Czy moja promocja zwiększy sprzedaż? Czy jeśli podniosę cenę wybranych artykułów, odstraszy to moich klientów? Czy nasza inwestycja w nowe oznakowanie witryny przyciągnęła nowych klientów? Czy nasz nowy program szkoleń pracowników przyczynił się do wzrostu sprzedaży lub CSAT? MarketDial to oprogramowanie, które nie przypomina żadnego innego. Został zaprojektowany tak, aby każdy mógł łatwo stworzyć, wdrożyć i przeanalizować dokładny test w sklepie.

Kategorie :

Strona internetowa: marketdial.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji MarketDial. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.