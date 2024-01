Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.

Strona internetowa: zipteams.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Zipteams. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.