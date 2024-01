SP_CE oferuje cyfrowe pokoje, w których możesz bezpiecznie zapraszać ludzi, udostępniać treści i współpracować. A wszystko to podczas zdobywania przydatnych informacji na temat podróży kupujących. Naszych klientów zazwyczaj łączą trzy rzeczy: 1. Długie cykle sprzedaży 2. Wiele kontaktów w celu sfinalizowania transakcji, wielu interesariuszy zarówno wewnętrznych, jak i po stronie kupujących, którzy muszą się dostosować. 3. Dużo treści do udostępnienia w procesie sprzedaży. SP_CE jest zwykle używany w firmach B2B do celów marketingu, sprzedaży i sukcesu klienta. Dzięki platformie możesz: – Tworzyć CYFROWE POKOJE pomiędzy swoją organizacją a innymi – Bezpiecznie UDOSTĘPNIAĆ TREŚCI i współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, zachowując zgodność – Uzyskuj AKTYWNE WNIOSKI, aby śledzić i podejmować decyzje oparte na danych W SP_CE zajmujesz się całą podróżą kupującego w B2B . Skonfiguruj dedykowane przestrzenie dla swoich produktów lub klientów i śledź proces od pierwszego punktu kontaktu do podpisania umowy i później. Korzystaj z takich funkcji, jak: - Salon produktów, który pokazuje siłę Twojej oferty - Proste elementy przeciągnij i upuść, aby łatwo tworzyć piękne salony na dużą skalę - Pulpit nawigacyjny i powiadomienia dotyczące zaangażowania klientów - Współdzielone zadania między Tobą a klientem - Współdzielone dokumenty z kart produktów i umów - Interaktywne spotkania wideo z inteligentnymi planami - Inteligentna oś czasu - Nagrane, transkrybowane i przeanalizowane przez sztuczną inteligencję spotkania - Wiadomości wideo - Szablony procesów sprzedaży, dzięki którym Twoi przedstawiciele handlowi mogą pracować w mgnieniu oka - Wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności - CRM, Zoom i Teams integracja - Zarządzanie poziomem dostępu - Przestrzenie publiczne, zarejestrowane lub prywatne

Kategorie :

Strona internetowa: spce.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji SPCE. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.