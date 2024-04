envivo to cyfrowy akcelerator sprzedaży, który pozwala przedsiębiorstwom łatwo personalizować oferty dla potencjalnych i obecnych klientów, tworząc angażujące środowisko między kupującym a sprzedającym. envivo pomaga Ci wykorzystywać możliwości od potencjalnego klienta do zawarcia transakcji, mając wszystko w jednym miejscu, a wszystko to przy jednoczesnej płynnej integracji z istniejącym systemem CRM. Zdobądź wiedzę, jakiej nigdy wcześniej nie miałeś, na temat tego, jak i kiedy wykorzystywane są Twoje treści sprzedażowe! Możesz nawet zintegrować swoją ulubioną technologię podpisu cyfrowego, aby podpisywać dokumenty, i dodać rozwiązanie do planowania, aby umożliwić potencjalnym klientom łatwe zaplanowanie prezentacji lub spotkania. środowisko. od leada do transakcji. ujmujący. wydajny. elegancki.

Strona internetowa: envivo.io

