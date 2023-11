Zentacle to najlepiej zaprojektowany dziennik nurkowania dostępny na rynku, z ponad 20 tysiącami aktywnych użytkowników na całym świecie. Jeśli jesteś fanem AllTrails lub Strava i kochasz ocean, pokochasz Zentacle. Szukaj miejsc do nurkowania, nurkowania swobodnego i snorkelingu na całym świecie, korzystając z map, szczegółowych recenzji i zdjęć wybranych przez miłośników oceanów takich jak Ty. Użyj tego jako dziennika nurkowania, aby zapamiętać, gdzie byłeś, oraz wszystkie informacje i notatki związane z nurkowaniami, a także zbieraj cyfrowe pieczątki w uczestniczących sklepach nurkowych. Nurkowie z certyfikatami PADI, NAUI i SSI mogą używać Zentacle do zastąpienia papierowego dziennika nurkowania i mieć pewność, że nigdy nie zgubisz swoich dzienników. Współpracuje z danymi różnych producentów, takich jak Apple Watch, Oceanic, Aqualung, Mares, Suunto i ScubaPro. Działa również w trybie offline, dzięki czemu możesz rejestrować swoje nurkowania i później synchronizować je z chmurą.

Strona internetowa: zentacle.com

