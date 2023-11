YoudaoDict

NetEase Youdao to wiodąca chińska firma zajmująca się inteligentną nauką, zaangażowana w dostarczanie produktów i usług edukacyjnych w 100% zorientowanych na użytkownika. Założona w 2006 roku firma Youdao stworzyła serię popularnych narzędzi do nauki szeptanej, które są popularne wśród użytkowników, takich jak: NetEase Youdao Dictionary, Youdao Premium Courses, Youdao Translator, Youdao Cloud Notes itp. W 2014 roku NetEase Youdao ogłosiło oficjalne wejście do branży edukacji internetowej. W kwietniu 2018 r. NetEase Youdao sfinalizowało swoje pierwsze finansowanie strategiczne, którego wycena poinwestycyjna wyniosła 1,12 miliarda dolarów, co czyni ją jednym z jednorożców. W październiku 2019 roku NetEase Youdao z sukcesem zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku pod kodem giełdowym „DAO”, stając się pierwszą niezależną spółką notowaną na giełdzie Grupy NetEase.

Strona internetowa: cidian.youdao.com

