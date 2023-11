Osiągnij marzenia zawodowe Obecnie popularne jest zadawanie pytań pracownikom wewnętrznym w Shangmaimai. Maimai — społeczność treści w miejscu pracy, z której korzysta 110 milionów pracowników firmy, z potwierdzeniem certyfikatu zawodowego wystawionego na prawdziwe nazwisko. Wewnętrzni pracownicy zlokalizowani w różnych branżach i firmach dostarczają Ci unikalnych i cennych informacji z pierwszej ręki. Niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju swojej kariery się znajdujesz, możesz przyjść i wysłuchać, co każdy ma do powiedzenia. Sekrety wynagrodzeń, porównania ofert, atmosfera w firmie... Zapytaj pracowników wewnętrznych w Shangmaimai, a zawsze znajdzie się ktoś, kto odpowie na to, co chcesz wiedzieć: kryzys wieku średniego, wąskie gardła w karierze, rozstania w okresie przejściowym... zawsze znajdą się ludzie, którzy doświadczasz lub doświadczyłeś tego, czego doświadczyłeś. , komunikuj się z nimi Zaczerpnij inspirację i pomoc poniżej, a cenne doświadczenie poprzedników stanie się dla Ciebie ważnym punktem odniesienia. Co więcej, w tej społeczności treści w miejscu pracy z „certyfikacją zawodową pod prawdziwym nazwiskiem” dzięki przyjaznej wymianie i wzajemnej pomocy z pracownikami różnych firm łatwiej będzie Ci poszerzyć kontakty w miejscu pracy i zbudować wysokiej jakości sieć. Niezależnie od negocjacji biznesowych, wymian i współpracy, czy rekrutacji do pracy, będzie to łatwiejsze i skuteczniejsze.

Strona internetowa: maimai.cn

