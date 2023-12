CSDN to znana na całym świecie chińska platforma wymiany technologii IT. Założona w 1999 roku, zawiera oryginalne blogi, wysokiej jakości pytania i odpowiedzi, szkolenia zawodowe, fora techniczne, pobieranie zasobów i inne usługi produktowe, zapewniając społeczności zajmującej się rozwojem profesjonalnych technologii IT oryginalne, wysokiej jakości i pełną treść. „Chinese Software Developer Network” lub „China Software Developer Network” obsługiwana przez Bailian Midami Digital Technology Co., Ltd. to jedna z największych sieci twórców oprogramowania w Chinach. CSDN zapewnia fora internetowe, hosting blogów, wiadomości IT, i inne usługi.

Strona internetowa: csdn.net

