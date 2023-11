Przyciągnij ruch do swojej witryny, zwiększ świadomość marki, promuj swoją aplikację i zwiększ sprzedaż online Wieśniak! Natywna (wcześniej znana jako Yahoo! Advertising, Yahoo! Search Marketing i Yahoo! Gemini) to natywna usługa reklamy internetowej typu „płatność za kliknięcie” świadczona przez firmę Yahoo. Yahoo rozpoczęło oferowanie tej usługi po przejęciu firmy Overture Services, Inc. Obecna oferta Yahoo Native została wprowadzona na rynek w 2014 roku jako Yahoo! Bliźnięta. Obsługuje reklamy zarówno dla obiektów Yahoo i AOL, jak i innych mediów.

Strona internetowa: gemini.yahoo.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Yahoo Native. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.