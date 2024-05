Xserver (エックスサーバー) to wiodąca japońska firma hostingowa, która zapewnia kompleksową gamę usług hostingowych, rejestracji domen i powiązanych rozwiązań. Obsługuje osoby prywatne, firmy i organizacje każdej wielkości, oferując niezawodne i bogate w funkcje pakiety hostingowe, aby sprostać różnorodnym potrzebom. * Hosting internetowy: Xserver oferuje różne plany hostingowe, w tym hosting współdzielony, hosting VPS (Virtual Private Server) i hosting serwerów dedykowanych. Plany te zostały zaprojektowane z myślą o uwzględnieniu różnych poziomów ruchu w witrynie, wymagań dotyczących zasobów i możliwości technicznych. * Rejestracja domeny: Platforma umożliwia użytkownikom rejestrację nazw domen i zarządzanie nimi, oferując szeroki wybór rozszerzeń domen (.com, .jp, .net, .org itp.) oraz narzędzia do zarządzania domenami, które pomagają użytkownikom zabezpieczyć ich tożsamość online. * Kreator stron internetowych: Xserver zapewnia łatwy w obsłudze kreator stron internetowych, który umożliwia użytkownikom tworzenie profesjonalnie wyglądających stron internetowych bez konieczności posiadania zaawansowanych umiejętności technicznych. Kreator zawiera konfigurowalne szablony, funkcję „przeciągnij i upuść” oraz wbudowane narzędzia SEO. * Hosting WordPress: Xserver oferuje specjalistyczne plany hostingowe zoptymalizowane dla witryn WordPress, zapewniające takie funkcje, jak instalacja WordPress jednym kliknięciem, automatyczne aktualizacje i ulepszone środki bezpieczeństwa dostosowane do platformy WordPress. * Rozwiązania e-commerce: Xserver oferuje pakiety hostingowe dla handlu elektronicznego oraz integrację z popularnymi platformami e-commerce, takimi jak WooCommerce i Magento, umożliwiając użytkownikom łatwe tworzenie sklepów internetowych i zarządzanie nimi. * Hosting poczty e-mail: platforma zapewnia usługi hostingu poczty e-mail z konfigurowalnymi adresami e-mail, ochroną antyspamową i dostępem do poczty internetowej, umożliwiając użytkownikom skuteczną komunikację z klientami i interesariuszami. * Certyfikaty SSL: Xserver oferuje certyfikaty SSL w celu zabezpieczenia stron internetowych i ochrony wrażliwych danych przesyłanych przez Internet. Certyfikaty SSL pomagają budować zaufanie wśród odwiedzających witrynę i poprawiać rankingi w wyszukiwarkach. * Obsługa klienta: Xserver oferuje obsługę klienta w języku japońskim, zapewniając pomoc i wsparcie techniczne użytkownikom przez telefon, e-mail i czat na żywo. Udostępniają także dokumentację, samouczki i artykuły z bazy wiedzy, które pomagają użytkownikom rozwiązywać problemy i dowiedzieć się więcej na tematy związane z hostingiem. Xserver to niezawodny i zaufany dostawca usług hostingowych w Japonii, oferujący szeroką gamę usług i rozwiązań hostingowych, które pomagają osobom fizycznym i firmom w ustanowieniu i utrzymaniu silnej obecności w Internecie.

Strona internetowa: xserver.ne.jp

