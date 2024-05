三五互联 (35.com) to kompleksowa platforma e-commerce oferująca różnorodne usługi i rozwiązania oparte na chmurze dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Chinach. Do kluczowych usług i rozwiązań oferowanych przez 三五互联 należą: * Rejestracja nazwy domeny * Hosting poczty e-mail dla przedsiębiorstw * Hosting w chmurze * Certyfikaty bezpieczeństwa SSL * Usługi marketingu i promocji w Internecie Platforma udostępnia także rozwiązania dla przedsiębiorstw: * Transformacja cyfrowa dla MŚP * Migracja do chmury 0 juanów * System Enterprise OA (automatyzacja biura). * Wirtualny hosting * Usługi optymalizacji wyszukiwarek (SEO). * Narzędzia do komunikacji i współpracy w przedsiębiorstwie * Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieci * Rozwiązania biurowe oparte na chmurze * Usługi marketingowe i promocyjne Oprócz tych podstawowych usług 三五互联 oferuje również szereg dodatkowych funkcji i zasobów, takich jak: * Metody Płatności * Centrum dokumentacji * Usługi składania dokumentów ICP (备案). * Informacje o profilu firmy i kulturze * Wiadomości i aktualizacje * Obsługa klienta i informacje kontaktowe Jako zintegrowana platforma oparta na chmurze, 三五互联ma na celu pomóc MŚP w Chinach w transformacji cyfrowej i zapewnić im kompleksowy zestaw narzędzi i rozwiązań opartych na chmurze w celu usprawnienia ich operacji biznesowych, komunikacji, marketingu i bezpieczeństwa

Strona internetowa: 35.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji 三五互联. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.