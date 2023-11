Autopilot dla kart anestezjologicznych Oprogramowanie do tworzenia kart znieczulenia, które łączy kontrolę dokumentacji papierowej z wydajnością automatyzacji. Osoby świadczące usługi anestezjologiczne wmawia się, że muszą wybierać pomiędzy automatycznym rejestrowaniem parametrów życiowych a kontrolą danych znajdujących się w ich rejestrach. Wmawia się im, że oprogramowanie do znieczulania bardziej przypomina policjanta niż pomocnika. Wmawia się im, że oprogramowanie musi być trudne do nauczenia. Xchart ma na celu to wszystko zmienić.

Strona internetowa: xchart.com

