Portia to pierwsze oprogramowanie terapeutyczne dla Twojej kliniki ABA, które łączy program nauczania, elektroniczną dokumentację medyczną i gromadzenie danych. W przeciwieństwie do innych programów kliniki ABA, Portia skupia się na terapii studentów. To jest to, co robimy.

Strona internetowa: portiapro.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Portia. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.