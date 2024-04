WordLift to pierwsze narzędzie SEO oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga firmom mówić tym samym językiem, co Google, tłumacząc treści na format zrozumiały dla wyszukiwarek: dane strukturalne. WordLift wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do analizy treści, identyfikowania najważniejszych tematów i organizowania ich w encje. Każdy element opisuje pomysł, koncepcję, osobę lub miejsce, o którym mówisz w swojej witrynie. Większość narzędzi SEO na stronie umożliwia obecnie tworzenie uporządkowanych danych. WordLift może jeszcze więcej. Łączy jednostki słownictwa i zamienia informacje w połączone dane, tworząc Graf Wiedzy. Graf wiedzy to infrastruktura stojąca za Twoimi treściami, dzięki czemu są one zrozumiałe dla Google i wyszukiwarek. Dzięki temu Twoja witryna będzie lepiej pozycjonowana w wyszukiwarkach, a jednocześnie użytkownicy spędzą na niej więcej czasu. W ten sposób Twoja witryna pojawia się wysoko w wynikach wyszukiwania, a oferując odpowiednie informacje, sprawia, że ​​użytkownicy spędzają więcej czasu na Twojej witrynie. GŁÓWNE CECHY -Automatyzacja danych strukturalnych -Tworzenie niestandardowego Grafu Wiedzy -Optymalizacja obrazu pod kątem SEO -Widżety do rekomendacji treści -Raporty semantyczne za pomocą Google Looker Studio -Analiza jednostek z dodatkiem SEO do Arkuszy Google™ -Dedykowane rozszerzenie dla witryny WooCommerce GŁÓWNE KORZYŚCI - Pomóż Google i wyszukiwarkom lepiej zrozumieć witrynę i zająć wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania; -Kontroluj sposób, w jaki marka pojawia się w wynikach wyszukiwania (fragmenty rozszerzone, ludzie też pytają itp.); Ulepsz strategię dotyczącą treści poprzez linki wewnętrzne; -Dostarczanie użytkownikom odpowiednich informacji (czego szukają), dzięki czemu ich doświadczenie będzie optymalne; -Zwiększenie współczynnika klikalności i ruchu organicznego na stronie.

wordlift.io

