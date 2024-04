Jesteśmy Yoast i naszą misją jest SEO dla każdego! Jak więc to osiągnąć? Na początek mamy nasze oprogramowanie Yoast SEO, które jest aktywne na ponad 13 milionach stron internetowych. Nasz cel jest prosty: pomagamy właścicielom witryn uzyskać większy ruch z wyszukiwarek. Na przykład pomagamy naszym użytkownikom dbać o to, aby ich treści były ładne i łatwe do odczytania dla odbiorców. Ale co najważniejsze, upewniamy się, że wyszukiwarki mogą znaleźć i zrozumieć ich strony! Ponieważ pomoże to w uzyskaniu wysokiej pozycji w Google! Yoast SEO zajmuje się również wieloma technicznymi kwestiami SEO w tle. Nie musisz więc pisać żadnego kodu, aby korzystać z naszego oprogramowania!

