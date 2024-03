webMOBI to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami nowej generacji, oparte na sztucznej inteligencji, z systemem CRM dla uczestników. Oferuje aplikacje do wydarzeń, stronę internetową, rejestrację, ankiety na żywo, ankiety, mapy na żywo, aplikacje na wiele wydarzeń, usługi generowania potencjalnych klientów i zaangażowanie uczestników. webMOBI pomaga Ci korzystać z niewiarygodnie bardziej eleganckich, uproszczonych i konfigurowalnych aplikacji mobilnych na imprezy, festiwale, przedsiębiorstwa i kampusy uniwersyteckie. Naszemu najnowocześniejszemu oprogramowaniu zaufało 100 marek na całym świecie podczas wydarzeń korporacyjnych, konferencji, targów, spotkań wewnętrznych i zewnętrznych i nie tylko. Sprawdź naszą grywalizację i bogatszą w funkcje platformę, na której planiści wydarzeń mogą łatwo angażować swoich uczestników tylko za pomocą naszego najlepszego narzędzia do tworzenia aplikacji na wydarzenia -webMOBI.

