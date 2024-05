Watchity to najbardziej kompletna platforma wideo dla przedsiębiorstw do tworzenia profesjonalnie wyglądających treści audiowizualnych i wydarzeń online z doskonałymi wrażeniami wizualnymi i interaktywnymi, które pomogą Ci wyróżnić się na tle innych, zmaksymalizować zaangażowanie odbiorców i poprawić wyniki strategii dotyczących treści. Przewagą konkurencyjną Watchity jest unikalne i wszechstronne połączenie możliwości zarządzania wydarzeniami i treściami w oparciu o dane, profesjonalna produkcja wideo na żywo i na żądanie, wielokanałowa dystrybucja w Internecie, intranecie i mediach społecznościowych oraz zaangażowanie i interaktywność publiczności. Watchity oferuje specyficzne rozwiązania do webinariów i wydarzeń interaktywnych, transmisji strumieniowej w sieciach społecznościowych oraz nagrywania i edycji wideo, które podnoszą poziom treści i przekształcają je w zapadające w pamięć doświadczenia, aby obudzić więcej emocji wśród odbiorców i wzmocnić pozycjonowanie marki. WIDEO SPOŁECZNOŚCIOWE - Twórz treści i wydarzenia dla mediów społecznościowych: - Prostota i szybkość produkcji i dystrybucji wydarzeń na żywo i treści audiowizualnych. - Telewizyjne wideo dostosowane do każdej sieci społecznościowej, z wykresami, scenami, przejściami i wieloma innymi funkcjami. - Multistream na wszystkich kontach w mediach społecznościowych z dostosowanymi formatami i nieograniczoną pojemnością. - Generuj klipy z transmisji na żywo i łatwo je udostępniaj, nie czekając na zakończenie transmisji. WEBINARIA I WYDARZENIA - Twórz interaktywne i profesjonalne seminaria internetowe i wydarzenia: - Kompleksowe zarządzanie wydarzeniami ze stronami docelowymi, rejestracjami, automatyzacją poczty e-mail, interakcją i raportowaniem. - Dynamiczne wideo przypominające telewizor z wykresami, scenami, przejściami i wieloma innymi funkcjami. - Bezpieczna, przyjazna dla użytkownika i interaktywna sala wydarzeń z możliwością przesyłania strumieniowego i oglądania w rozdzielczości FullHD. - Umieść kod, aby zintegrować salę eventową z własną witryną lub portalem i w pełni dostosować ją do swojej marki. CONTENT HUB - Nagrywaj, edytuj i udostępniaj filmy wideo w portalu korporacyjnym: - Przesyłaj swoje filmy, dodawaj tagi, kategoryzuj je w kolekcje, zabezpieczaj je i publikuj dla swoich odbiorców. - Nagrywaj filmy za pomocą kamery internetowej i edytuj je, dodając wstępy, podpisy, muzykę w tle i nie tylko. - Wbudowany odtwarzacz wideo oparty na przeglądarce, z adaptacyjnym przesyłaniem strumieniowym o wielu bitach i zaawansowaną kontrolą oglądania. - Analityka wideo w celu odkrycia i przeanalizowania wszystkich informacji dotyczących konsumpcji treści przez odbiorców. Jeśli chcesz bezpłatnie przetestować Watchity, poproś o bezpłatną wersję próbną na stronie: https://www.watchity.com/try-for-free/

Strona internetowa: watchity.com

