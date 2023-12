Walmart Inc. (dawniej Wal-Mart Stores, Inc.) to amerykańska międzynarodowa korporacja zajmująca się handlem detalicznym, która zarządza siecią hipermarketów, dyskontowych domów towarowych i sklepów spożywczych z siedzibą w Bentonville w stanie Arkansas. Firma została założona przez Sama Waltona w 1962 roku i zarejestrowana 31 października 1969 roku. Jest także właścicielem i operatorem magazynów detalicznych Sam's Club. Według stanu na 31 lipca 2020 r. Walmart ma 11 496 sklepów i klubów w 27 krajach, działających pod 56 różnymi nazwami. Firma działa pod nazwą Walmart w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, jako Walmart de México y Centroamérica w Meksyku i Ameryce Środkowej, jako Asda w Wielkiej Brytanii, jako Grupa Seiyu w Japonii oraz jako Flipkart Wholesale w Indiach. Posiada oddziały w Argentynie, Chile, Kanadzie i Republice Południowej Afryki. Od sierpnia 2018 r. Walmart posiada jedynie mniejszościowy udział w Walmart Brasil, którego nazwa została przemianowana w sierpniu 2019 r. na Grupo Big, z 20% udziałów w spółce, oraz firma private equity Advent International posiadająca 80% udziałów w spółce. Walmart to największa firma na świecie pod względem przychodów, osiągająca 514,405 miliardów dolarów według listy Fortune Global 500 w 2019 roku. Jest także największym prywatnym pracodawcą na świecie, zatrudniającym 2,2 miliona pracowników. Jest to firma rodzinna notowana na giełdzie, ponieważ jest kontrolowana przez rodzinę Waltonów. Spadkobiercy Sama Waltona są właścicielami ponad 50 procent Walmartu zarówno poprzez spółkę holdingową Walton Enterprises, jak i indywidualne udziały. Walmart był największym sprzedawcą detalicznym artykułów spożywczych w Stanach Zjednoczonych w 2019 r., a 65 procent sprzedaży Walmartu o wartości 510,329 miliardów dolarów pochodziło z działalności w USA. Walmart był notowany na nowojorskiej giełdzie w 1972 r. W 1988 r. był najbardziej dochodowym sprzedawcą detalicznym w USA, i do października 1989 r. stała się największą firmą pod względem przychodów. Pierwotnie firma była ograniczona geograficznie do południa i dolnego środkowego zachodu, ale na początku lat 90. miała sklepy od wybrzeża do wybrzeża. Sam's Club został otwarty w New Jersey w listopadzie 1989 r., a pierwszy sklep w Kalifornii w Lancaster w lipcu 1990 r. Walmart w Yorku w Pensylwanii został otwarty w październiku 1990 r. i był pierwszym głównym sklepem na północnym wschodzie. Inwestycje Walmartu poza Stanami Zjednoczonymi przyniosły mieszane wyniki. Jej działalność i spółki zależne w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej i Chinach odnoszą duże sukcesy, ale jej przedsięwzięcia nie powiodły się w Niemczech i Korei Południowej.

Strona internetowa: walmart.com

