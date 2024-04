Verloop.io to wiodąca na świecie platforma automatyzacji obsługi klienta. Pomaga firmom zapewniać klientom wspaniałe wsparcie we wszystkich kanałach. Platforma Verloop.io bezproblemowo zapewnia wsparcie w różnych kanałach, od stron internetowych i WhatsApp po interakcje w aplikacji i głosowe. Dzięki globalnemu zaufaniu ponad 5000 marek, w tym tak znanym markom, jak Decathlon, Cleartrip i Nykaa, Verloop.io obsługuje zarówno przedsiębiorstwa, jak i małe i średnie firmy. Kompleksowe rozwiązanie Verloop.io wyróżnia nas, oferując potrójne podejście: 1. Wstępne rozwiązywanie zapytań: w pierwszej fazie interakcji contact center Verloop.io korzysta ze wsparcia AI za pośrednictwem czatu i głosu. Konwersacyjne rozwiązania AI firmy Verloop.io skutecznie radzą sobie z większością zapytań klientów. 2. Wsparcie agenta ludzkiego: w miarę eskalacji zapytań kierowanych do agentów ludzkich, Verloop.io wprowadza do wsparcia Co-pilot – potężne narzędzie AI pomagające agentom ludzkim w udzielaniu dokładnych odpowiedzi. Narzędzie sugeruje reakcje zwiększające efektywność agenta. Wykorzystując zamianę mowy na tekst i funkcję AnswerFlow wspomaganą przez rozpoznawanie dokumentów, agenci mogą również korzystać z naszych generatywnych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, takich jak AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand i AI-Tone Correction, aby zapewnić najlepsze odpowiedzi i większe zadowolenie klientów. 3. Analiza jakości oparta na sztucznej inteligencji (QA): Sparks firmy Verloop.io oferuje najlepsze rozwiązanie dla analityków jakości, automatyzujące analizę połączeń przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Zapewnia to usprawniony proces ciągłego doskonalenia. Oprócz powyższych narzędzi firmy mogą korzystać z narzędzia do tworzenia botów Verloop.io – Recipes wraz z blokiem Smart Block, aby łatwo rozpocząć podróż w kierunku oferowania najlepszej obsługi klienta. W skrócie, Verloop.io ma na celu uproszczenie i podniesienie poziomu obsługi klienta dzięki innowacyjnej automatyzacji i rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji

