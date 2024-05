VCAT.AI to automatyczny kreator filmów marketingowych, rozwiązanie SaaS oparte na sztucznej inteligencji. Tworzy filmy marketingowe tylko z adresem URL produktu w ciągu zaledwie 1 minuty. Nie tylko dziesiątki krótkich filmów marketingowych, ale także obrazy banerów w każdym rozmiarze jednocześnie. VCAT.AI uruchomiło wersję beta w zeszłym roku i szybko się rozwija. Pokazaliśmy nasz potencjał wzrostu, zapewniając długoterminowe partnerstwa w różnych branżach i integrując się z wieloma platformami w ciągu zaledwie roku od uruchomienia. Przygotowujemy się obecnie do globalnej ekspansji w oparciu o potrzeby naszych partnerów z targów CES. Przygotowanie do generatywnego rozwiązania wideo AI, które tworzy filmy i obrazy za pomocą jednego kliknięcia lub tekstu.

