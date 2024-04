VanillaSoft, odnosząca największe sukcesy w branży platforma zaangażowania sprzedaży, pomaga zespołom ds. rozwoju sprzedaży nawiązywać co miesiąc ponad 15 000 000 kontaktów. Używany samodzielnie lub w połączeniu z istniejącymi tradycyjnymi systemami CRM, VanillaSoft umożliwia przedstawicielom handlowym reagowanie na nowych potencjalnych klientów w ciągu kilku sekund, bardziej spójną interakcję z potencjalnymi klientami, w większej liczbie kanałów i generowanie bardziej wykwalifikowanych możliwości sprzedaży. Na całym świecie tysiące użytkowników korzysta z mechanizmu sprzedaży opartego na kolejkach i inteligentnego routingu VanillaSoft, aby wdrożyć automatyzację rytmu sprzedaży, co skutkuje znacznym wzrostem szybkości dotarcia do klienta, trwałości, produktywności i przychodów na przedstawiciela. VanillaSoft to prywatna firma z siedzibą w Plano w Teksasie, USA. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.vanillasoft.com. Jedną z supermocy rozwiązania VanillaSoft jest jego niezawodna skuteczność w kampaniach pozyskiwania funduszy. W pełni konfigurowalne, zarządzane przez użytkownika oprogramowanie VanillaSoft zapewnia menedżerom phonathon maksymalną kontrolę nad kampaniami phonathon. Inteligentna automatyzacja przepływu pracy gwarantuje spójne stosowanie najlepszych praktyk instytucjonalnych, jednocześnie optymalizując wydajność i skuteczność zasięgu Twojego fonatonu. Dynamiczne skrypty rozmówców, segmentacja danych i automatyzacja zarządzania zapewniają najskuteczniejszą strategię dotarcia do celu, jednocześnie poprawiając jakość doświadczenia zarówno absolwentów, darczyńców, jak i osób zbierających fundusze. Dowiedz się więcej: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundraising.

