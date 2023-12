RallyUp to bezpłatna, interaktywna platforma do zbierania funduszy, która pozwala organizacjom dowolnej wielkości z łatwością tworzyć doświadczenia związane ze zbieraniem funduszy na profesjonalnym poziomie. Elastyczne, konfigurowalne rozwiązania mają pomóc organizacjom non-profit angażować istniejących darczyńców, rekrutować nowych darczyńców i zbierać więcej pieniędzy. Dzięki RallyUp organizacje mogą tworzyć pojedyncze lub różnorodne działania związane ze zbieraniem funduszy, które obejmują: · Wydarzenia (w pełni wirtualne, całkowicie osobiste lub hybrydowe) · Loterie · Aukcje · A-thony · Loterie · Sprzedaż · Finansowanie społecznościowe Niezależnie od tego, czy doświadczenie obejmuje jedno działanie typu lub więcej, do dowolnego doświadczenia można bezpłatnie dodać funkcję przesyłania strumieniowego na żywo i komunikację peer-to-peer. Bez opłat abonamentowych i zablokowanych funkcji oraz bez konieczności podawania danych karty kredytowej, możesz spodziewać się, że dzięki RallyUp zabierzesz do domu więcej tego, co uzbierasz.

Strona internetowa: rallyup.com

