Unsplash to witryna poświęcona udostępnianiu fotografii stockowej na licencji Unsplash. Witryna współpracuje z ponad 207 000 fotografów i generuje ponad 17 miliardów wyświetleń zdjęć miesięcznie w rosnącej bibliotece liczącej ponad 2 miliony zdjęć. Unsplash jest uznawany za jeden z wiodących na świecie serwisów poświęconych fotografii przez Forbes, Entrepreneur Magazine, CNET, Medium i The Next Web. Unsplash umożliwia fotografom przesyłanie zdjęć na swoją stronę internetową, a następnie przeglądanie ich przez zespół fotoedytorów. Dzięki liberalnym warunkom praw autorskich do zdjęć Unsplash stał się jednym z największych dostawców fotografii w Internecie, a zdjęcia jego członków często pojawiają się w artykułach. Niemniej jednak ich decyzja o zaprzestaniu korzystania z „zerowej” licencji Creative Commons w 2017 r. spotkała się z krytyką, ponieważ usunięto około 200 000 obrazów z Commons. Licencja Unsplash jest niezgodna z licencjami Creative Commons i uniemożliwia korzystanie z niej w witrynach takich jak Wikipedia. W lutym 2018 roku firma Unsplash zmieniła warunki licencji, aby ograniczyć sprzedaż zdjęć bez uprzedniej aktualizacji, modyfikacji lub dodawania do zdjęć w inny sposób nowych kreatywnych elementów, zabraniając sprzedaży niezmienionych kopii, w tym sprzedaży zdjęć w formie wydruków lub wydrukowanych na towarach fizycznych. W grudniu W 2019 r. uruchomiono Unsplash for Brands, w ramach którego reklamodawcy mogą udostępniać obrazy marek w Unsplash.

Strona internetowa: unsplash.com

