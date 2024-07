Unlearn.ai oferuje narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, znane jako „Digital Twins”, którego celem jest zrewolucjonizowanie badań klinicznych. Narzędzie oferuje pomoc w badaniach klinicznych w kilku dziedzinach medycyny, od neurologii, przez immunologię, po choroby metaboliczne. Zasadniczo cyfrowe bliźniaki to skomplikowane modele prognozujące potencjalny przyszły stan zdrowia pacjenta. Narzędzie działa poprzez gromadzenie podstawowych danych uczestnika, przepuszczanie ich przez model sztucznej inteligencji wytrenowany na danych historycznych i tworzenie „Cyfrowego bliźniaka”. Narzędzie to ma podwójną funkcjonalność, polegającą na tym, że może zarówno usprawnić badania na wczesnym etapie, poprawiając możliwość obserwacji efektów leczenia bez konieczności dodawania większej liczby pacjentów, jak i przyspieszyć badania na późnym etapie, skracając czas rejestracji, ponieważ do osiągnięcia tego samego efektu potrzeba mniejszej liczby pacjentów mocy, jak tradycyjne projekty badań klinicznych. Inną cechą „Digital Twins” jest możliwość zapewnienia wyników prognostycznych dla każdego pacjenta w randomizowanym badaniu klinicznym. Zwiększa to skuteczność analizy przy jednoczesnym przestrzeganiu wytycznych amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków oraz Europejskiej Agencji Leków. Te „bliźniaki” pacjentów wykorzystuje się zwłaszcza w badaniach TwinRCT, badaniach o dużej mocy z mniejszymi grupami kontrolnymi, co zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania przez pacjentów leczenia eksperymentalnego. Narzędzie to może stanowić innowacyjną i znaczącą pomoc w badaniach klinicznych i dostarczaniu medycyny spersonalizowanej.

Strona internetowa: unlearn.ai

