Ultimate to wiodąca na świecie platforma automatyzacji obsługi klienta — pomagająca firmom skalować obsługę klienta dzięki konwersacyjnej i generatywnej sztucznej inteligencji. Będąc konsekwentnym liderem na platformie recenzji G2, nasza najnowocześniejsza technologia i wsparcie zorientowane na klienta umożliwiają zautomatyzowane konwersacje we wszystkich kanałach komunikacji tekstowej. Dzięki wbudowanej i badanej sztucznej inteligencji oraz specjalistycznemu zespołowi składającemu się ze 150 pracowników, Ultimate zalicza graczy od DeepL po Deezer i Zendesk po Zalando do swojej globalnej bazy klientów. Firmy takie jak te mogą spodziewać się osiągnięcia współczynnika automatyzacji na poziomie 60% w zakresie czatów, poczty e-mail, wiadomości i nie tylko – w 109 językach, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do naszych osiągnięć w zakresie mierzalnego zwrotu z inwestycji i oszczędności kosztów dla firm, nasz właśnie wprowadzony dodatek do produktu, UltimateGPT, wykorzystuje tę samą generatywną technologię sztucznej inteligencji, co ChatGPT, aby zapewnić dokładną automatyzację wsparcia w ciągu zaledwie kilku minut.

