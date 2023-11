Tribalist to aplikacja numer 1 do odkrywania, tworzenia i robienia list zakupów tego, co kochasz. Osobom ciekawym kultury pomagamy znaleźć najlepsze rzeczy do zrobienia każdego dnia, tworząc przydatne listy zawierające listę znanych marek medialnych, gwiazd, które podziwiasz i znajomych twórców smaku, którym ufasz. Łatwo jest także tworzyć i udostępniać własne listy ulubionych książek, filmów, programów telewizyjnych, miejsc podróży, restauracji i nie tylko, aby dzielić się nimi ze światem! Tribalist to Twój dom, w którym znajdziesz inspirujące listy, które nas łączą i pomagają nam w pełni wykorzystać życie. Uważamy, że każdy ma potencjał, aby wywierać wpływ i pomagać innym ludziom odkrywać nowe rzeczy do zrobienia. Nie ma nic bardziej ekscytującego niż przemiana kogoś w ukryty klejnot, który odkryłeś. Teraz każdy może szybko i łatwo opublikować wysokiej jakości, udostępnianą listę zakupów w mniej niż minutę, za darmo!

Strona internetowa: tribalist.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Tribalist. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.