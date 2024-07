Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej The Local Denmark przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

The Local to największa anglojęzyczna sieć informacyjna w Europie, z sześcioma milionami czytelników miesięcznie. Codzienne wiadomości są spoiwem społeczeństwa, definiującym kwestie, na których nam zależy jako społeczności. Uchwycimy istotę narodów, znajdując historie, które mówią nam, kim jesteśmy i kim są ci inni ludzie, przełamując bariery i zbliżając nas do siebie.

Strona internetowa: thelocal.dk

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji The Local Denmark. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.