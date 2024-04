TeQatlas to platforma rozszerzonej inteligencji inwestycyjnej, której celem jest pełna integracja i usprawnienie całego procesu inwestycyjnego – od inicjowania transakcji, realizacji, monitorowania po wyjście inwestorów z inwestycji, z jednej strony, a z drugiej – usprawnienie powtarzalnego pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorców na różnych etapach, z drugiej. TeQatlas pomaga w łatwym pozyskiwaniu funduszy, inwestowaniu i wychodzeniu z inwestycji, jednocześnie usuwając nieefektywne bariery cenowe i pośredniczące oraz minimalizując ryzyko. TeQatlas ma na celu łączenie i wykorzystywanie wzmocnionej współpracy inwestor-inwestor i inwestor-inwestor opartej na sztucznej inteligencji poprzez włączenie kapitału społecznego, intelektualnego i finansowego uczestników na platformę. Jedną z najważniejszych wartości, jakie niesie ze sobą platforma TeQatlas, jest efekt sieciowy. Potencjalna przepustowość sieci, którą umożliwiamy dotarcie do milionów użytkowników. A oto nasza wizja docelowej grupy odbiorców lub użytkowników, którzy mają uczestniczyć w sieci. Inwestorzy (strona podaży kapitału) – poszukujący i ukierunkowani na najlepsze możliwości inwestycyjne, w tym zarówno doświadczeni inwestorzy prywatni, jak i instytucjonalni: firmy venture capital, indywidualni aniołowie i zamożne osoby fizyczne ze znacznym doświadczeniem biznesowym, grupy aniołów, rodzinne biura inwestycyjne, syndykaty, prywatne firmy kapitałowe itp. oraz te anioły oraz zamożne osoby i grupy, które mają tendencję do inwestowania lokalnie lub w dziedzinach, w których mają doświadczenie, sprawdzają jednak możliwości finansowania szybko rozwijających się start-upów na całym świecie. Przedsiębiorcy (strona popytu na kapitał) na całym świecie borykają się z rozbieżnościami w finansowaniu (pozyskiwaniu funduszy) pomiędzy tym, co mogą zaoferować sami lub połączyć siły z przyjaciółmi i rodziną, a tym, co banki, fundusze venture capital i firmy private equity (PE) są skłonne wnieść, aby rozpocząć ale niewystarczające, aby wygenerować wystarczające przychody, aby skalować działalność, szczególnie w odniesieniu do ładowania początkowego i zwiększania skali kosztochłonnych przedsiębiorstw z branży zaawansowanych technologii. Celem TeQatlas jest wypełnienie luki w finansowaniu pomiędzy tym, co mogą zapewnić przedsiębiorcy, przyjaciele i rodzina, a tym, co fundusze venture capital i firmy PE są skłonne zainwestować, aby pomóc im pokonać „Dolinę Śmierci”.

