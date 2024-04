The investment platform for Main Street. Mainvest supports local small business ecosystems by allowing the community to invest directly into local small businesses while providing access to capital on friendly terms for entrepreneurs.

