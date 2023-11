Tellonym to prosty sposób, aby poczuć się bliżej znajomych. Dowiedz się o nich więcej, zobacz, o czym mówią i wreszcie usłysz ich szczere opinie. Jak to działa? 1.) Udostępnij link do swojego profilu znajomym 2.) Otrzymuj setki uczciwych anonimowych wiadomości (Tells) 3.) Twórz odpowiedzi na swoim profilu i udostępniaj je znajomym 4.) Obserwuj znajomych i dołącz do rozmowy Twoi przyjaciele już tu są. Dołącz teraz!

Strona internetowa: info.tellonym.me

