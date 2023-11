IRL to miejsce dla wiadomości społecznościowych! Obserwuj swoich znajomych, dołączaj do grup, z którymi się utożsamiasz i rozmawiaj! IRL doładuje Twoje życie towarzyskie! IRL to jedna z najlepszych aplikacji społecznościowych, dostępna na wszystkich urządzeniach. Przyjaciele — śledź wszystkich swoich znajomych na IRL! Porozmawiaj z nimi i zobacz wydarzenia, którymi są zainteresowani. Wykorzystaj to, aby odkryć, co mogłeś przeoczyć i zaplanować coś do zrobienia! Grupy — twórz grupy wokół swoich zainteresowań i odkrywaj osoby, które mają takie same zainteresowania jak Ty. Poznaj nowych przyjaciół lub zbliż się do kogoś, kogo już znasz. Grupy mogą być publiczne lub prywatne. Ty decydujesz, kto dołączy. Wydarzenia — wydarzenia, które utworzysz i do których dołączysz, zostaną dodane do Twojego kalendarza IRL, dzięki czemu będziesz mógł zarządzać swoimi pracowitymi dniami. Twórz wydarzenia i zapraszaj swoje grupy, ułatwiaj planowanie klubów i zajęć! Przyjęcia urodzinowe na żywo są zawsze fajniejsze. Czat - rozmawiaj na grupach i wydarzeniach, twórz ankiety i wysyłaj gify! Rozmawiaj ze swoimi klubami, przyjaciółmi, grupami szkolnymi lub rodziną. Porozmawiaj z 2 osobami lub bądź częścią ogólnoświatowego czatu! Rozmawiajcie częściej razem. Dowiedz się, dlaczego Apple nazwał nas „Naszym ulubionym” w mediach społecznościowych i ulepsz swoje życie już dziś ;)

Strona internetowa: irl.com

