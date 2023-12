Co to jest CRM Team365? Team365 CRM to oparta na chmurze, zintegrowana platforma do zarządzania relacjami z klientami, która zaspokaja potrzeby firm i branż każdej wielkości i rodzaju. Ponad 150 000 firm na całym świecie korzysta z Team365 CRM, aby budować trwałe relacje z klientami i maksymalizować produktywność zespołu. Nasza rozszerzona obsługa telefonu, poczty e-mail, czatu na żywo i spotkań osobistych sprawia, że ​​Team365 CRM jest najbardziej zintegrowanym systemem na rynku. Asystent sprzedaży Team365 oparty na sztucznej inteligencji zapewnia handlowcom zaawansowane interpretacje, rozwiązania i prognozy. Twój zespół sprzedaży może spędzić więcej czasu na sprzedaży zamiast na wprowadzaniu danych dzięki automatyzacji przepływu pracy, punktacji potencjalnych klientów, powiadomieniom w czasie rzeczywistym i wbudowanej grywalizacji. Nasze kluczowe funkcje obejmują: - Zarządzanie leadami - Automatyzacja przepływu pracy - Zaawansowana analityka - Zarządzanie procesami - Automatyzacja marketingu - Zarządzanie rurociągami Automatyzuj rutynowe funkcje sprzedaży, marketingu i wsparcia za pomocą Team365 CRM, dając Ci więcej czasu na skoncentrowanie się na klientach. Twórz zoptymalizowane przepływy pracy, które pomogą Ci ograniczyć ręczne wprowadzanie danych, wyeliminować nadmiarowość i przyspieszyć cały proces. Zwiększ produktywność swojego zespołu sprzedaży dzięki dokładnym prognozom potencjalnych przychodów i korzystaj z gier zwiększających produktywność, aby przekraczać limity sprzedaży. Skonfiguruj wiele walut, korzystaj z przewidywań AI, aby ustalać priorytety potencjalnych klientów i transakcji, które prawdopodobnie doprowadzą do konwersji, oraz śledź osoby odwiedzające witrynę, aby konwertować więcej potencjalnych klientów. Zapewnij swoim zespołom marketingu i sprzedaży jednolitą komunikację. Generuj nowych potencjalnych klientów, prowadź ukierunkowane kampanie e-mail marketingu i porównuj wydatki na reklamę z przychodami ze sprzedaży, korzystając z integracji z Google Ads. Twoje bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Rozumiemy, że każda organizacja musi znaleźć właściwą równowagę między ochroną danych swoich klientów a zapewnieniem pracownikom swobody wykonywania pracy. Team365 CRM z powodzeniem spełnia oba te wymagania.

Strona internetowa: team365.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Team365 CRM. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.