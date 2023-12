Rolldog to rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), które łączy zalety możliwości sprzedaży w jednym. Rolldog pomaga firmom zarządzać relacjami z klientami, jednocześnie proaktywnie śledząc i oceniając potencjalnych klientów oraz możliwości, aby pomóc zwiększyć przychody, zwiększyć sprzedaż i skuteczność marketingu. Rolldog oferuje również pakiet rozwiązań związanych z CRM, w tym moduł zarządzania leadami i szansami, zaprojektowany, aby pomóc firmom już korzystającym z CRM radykalnie ulepszyć sposób, w jaki kwalifikują, zarządzają, oceniają i zamykają szanse sprzedaży – wszystko to można skonfigurować specjalnie dla każdego biznesu i jego potrzeb. To właśnie zdolność Rolldoga do pomocy w kwalifikowaniu szans i zarządzaniu nimi od „od leada do zamknięcia” naprawdę nas wyróżnia.

Strona internetowa: rolldog.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Rolldog CRM. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.