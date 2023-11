Rozwiązanie do zarządzania wiedzą Tallium firmy TallyFox organizuje zawartość w celu szybkiego wyszukiwania informacji. Nasz autorski algorytm SmartMatchPro sugeruje w czasie rzeczywistym odpowiednich ekspertów i treści każdej osobie w oparciu o jej wiedzę, zainteresowania i działania. Wysoce konfigurowalny, Tallium doskonale nadaje się do różnych zastosowań, w tym do zarządzania wiedzą i treścią oraz wsparcia wewnętrznego i zewnętrznego.

Strona internetowa: tallyfox.com

