Ekonomiczne oprogramowanie do zarządzania projektami, którego celem jest ułatwienie życia. Innowacyjne funkcje Talk on Task, takie jak śledzenie czasu, czat interaktywny, czat oparty na zadaniach, raportowanie projektów itp., wyróżniają go spośród innych konkurentów na rynku. Posiada unikalny system czatu, w którym możesz rozmawiać o konkretnych zadaniach, z indywidualnymi użytkownikami lub na temat konkretnych projektów zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Strona internetowa: talkontask.com

