TalentRecruit to oparty na sztucznej inteligencji system śledzenia kandydatów (ATS) i oprogramowanie rekrutacyjne, zaprojektowane w celu usprawnienia procesu rekrutacji zarówno w małych i średnich firmach, jak i przedsiębiorstwach. System umożliwia rekruterom skuteczne lokalizowanie, angażowanie i wdrażanie najlepszych talentów. TalentRecruit oferuje takie funkcje, jak 24x7 Wirtualny Asystent Rekrutacji ERIKA, który wykorzystuje algorytmy Machine Learning do wyszukiwania najlepiej dopasowanych kandydatów na podstawie analizy danych kandydatów. Obejmuje również pozyskiwanie wielokanałowe, które pomaga w odkrywaniu najlepszych talentów oraz skuteczne funkcje wstępnej selekcji i oceny w celu wydajnego procesu rekrutacji. Warto zauważyć, że oprogramowanie ATS firmy TalentRecruit wykorzystuje sztuczną inteligencję do stworzenia potężnej platformy pozyskiwania kandydatów, która obsługuje takie elementy, jak witryny karier, łączenie się z tablicami ogłoszeń o pracę i polecanie pracowników. Portal menedżera ds. rekrutacji oferuje całościowy widok informacji o kandydatach, aktualizacje zamówień, opinie na temat profili, zatwierdzenia stanowisk i ofert oraz wiele innych. Funkcja zarządzania ofertami odgrywa kluczową rolę w pozyskiwaniu najlepszych talentów przy minimalnych opóźnieniach czasowych. Oprócz tego TalentRecruit oferuje również narzędzia do wdrażania, tworzenia markowej witryny kariery, automatyzacji rekrutacji w kampusie i analizy wskaźników w celu uzyskania pełnej kontroli nad wskaźnikami KPI zatrudniania. Koncentruje się również na wspieraniu różnorodności i włączenia oraz elastyczności platformy rekrutacyjnej.

Strona internetowa: talentrecruit.com

