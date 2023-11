Talentcube to holistyczna platforma do wideorekrutacji, która umożliwia klientom z sektora MŚP i przedsiębiorstwom o dużej przepustowości kandydatów szybszą identyfikację najlepszych talentów i zaoszczędzenie do 60% dzisiejszych wysiłków związanych z selekcją. Będąc wiodącym rozwiązaniem w Europie, oferujemy najbardziej osobiste i wydajne podejście do rekrutacji dla działów HR każdej wielkości: automatyczne rozmowy kwalifikacyjne wideo, rozmowy kwalifikacyjne na żywo, proces aplikacji oparty na urządzeniach mobilnych, wyjątkowe wsparcie dla kandydatów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i dogłębna analiza komunikacji oparta na sztucznej inteligencji.

Strona internetowa: business.talentcube.de

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Talentcube. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.