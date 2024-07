Oprogramowanie do transkrypcji - Najpopularniejsze aplikacje Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie do transkrypcji automatycznie konwertuje dźwięk z wywiadów, rozmów, nagrań, nagrań wideo i innych materiałów na tekst. Narzędzia te wykorzystują technologie takie jak przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i uczenie maszynowe do transkrypcji, a niektóre wykorzystują model człowieka w pętli (HITL) w celu zwiększenia dokładności. W przeciwieństwie do oprogramowania do rozpoznawania głosu, które zapewnia interfejsy API lub usługi internetowe umożliwiające integrację ze stronami internetowymi lub innymi aplikacjami, oprogramowanie do transkrypcji oferuje przyjazną dla użytkownika, samodzielną platformę do konwersji mowy na tekst (STT). Użytkownicy mogą przesyłać pliki audio na te platformy w celu transkrypcji lub dyktowania mowy bezpośrednio w oprogramowaniu. Niektóre narzędzia obsługują także transkrypcję na żywo materiału wideo. Dodatkowe funkcje mogą obejmować integrację API, wspólne edytowanie i raportowanie analityczne dotyczące wydajności i dokładności transkrypcji.