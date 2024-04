Oprogramowanie do analizy tekstu - Najpopularniejsze aplikacje Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Oprogramowanie do analizy tekstu, znane również jako oprogramowanie do analizy tekstu lub oprogramowanie do eksploracji tekstu, pomaga użytkownikom wydobywać wnioski zarówno z ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych danych tekstowych poprzez przetwarzanie języka naturalnego (NLP). Te spostrzeżenia obejmują między innymi analizę nastrojów, identyfikację kluczowych fraz, identyfikację języka, rozpoznawanie tematów i wzorców oraz wykrywanie obiektów. Rozwiązania te wykorzystują moc NLP i uczenia maszynowego do wydobywania różnorodnych spostrzeżeń i oferowania wizualnych reprezentacji danych w celu łatwiejszego ich zrozumienia. Narzędzia do analizy tekstu mogą przetwarzać dane tekstowe z różnych źródeł, takich jak wiadomości e-mail, transkrypcje rozmów telefonicznych, ankiety, opinie klientów i inne dokumenty tekstowe. Pozyskując dane tekstowe z tych różnorodnych kanałów, firmy mogą zwiększyć swoje możliwości rozumienia i analizowania nastrojów klientów lub pracowników, inteligentnego kategoryzowania dokumentów i ulepszania treści pisanych. Oprogramowanie do analizy tekstu można zintegrować z innymi narzędziami analitycznymi, w tym z platformami do analizy dużych zbiorów danych i platformami analizy biznesowej, w celu dalszego zwiększenia możliwości analizy danych.