Oprogramowanie do ochrony aplikacji

Oprogramowanie do zarządzania stanem zabezpieczeń aplikacji (ASPM).

Narzędzia do orkiestracji wydań aplikacji (ARO).

Platformy do tworzenia aplikacji

Oprogramowanie do optymalizacji App Store

Narzędzia do zarządzania API

Oprogramowanie do generowania API

Oprogramowanie do zarządzania dokumentacją API

Narzędzia do projektowania API

Oprogramowanie do animacji

Oprogramowanie do generowania wideo AI

Oprogramowanie do wykrywania treści AI

Oprogramowanie do generowania kodu AI

Oprogramowanie do weryfikacji wieku

Oprogramowanie do marketingu afiliacyjnego

Oprogramowanie do aktywnych narzędzi edukacyjnych

Oprogramowanie do obsługi sieci i treści oparte na koncie

Oprogramowanie do wykonywania na podstawie konta

Oprogramowanie do bezpośredniej poczty oparte na koncie

Oprogramowanie do przetwarzania danych oparte na kontach

Oprogramowanie do zarządzania danymi konta

Oprogramowanie do zarządzania nieobecnościami

Oprogramowanie do testów A/B

Oprogramowanie do drukowania 3D

Oprogramowanie do modelowania 3D

Oprogramowanie do narzędzi do przesyłania opinii 360°

Oprogramowanie Platform Rekrutacyjnych - Najpopularniejsze aplikacje - Ghana Najpopularniejsze Ostatnio dodane

Platformy rekrutacyjne to kompleksowe narzędzia wykorzystywane przez firmy do nadzorowania całego procesu zatrudniania pracowników, począwszy od wstępnego poszukiwania kandydatów, aż po ostateczne decyzje o zatrudnieniu. Platformy te usprawniają wiele zadań rekrutacyjnych, takich jak dystrybucja ogłoszeń o pracę, rekrutacja społecznościowa, zarządzanie CV i śledzenie statusu aplikacji. W ramach platform rekrutacyjnych funkcje marketingu rekrutacyjnego umożliwiają rekruterom rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy różnymi kanałami, w tym tablicami ogłoszeń, markowymi stronami karier i platformami mediów społecznościowych. Platformy te zarządzają także interakcjami z kandydatami, dbają o zainteresowanie kandydatów i tworzą kanały pozyskiwania talentów na obecne i przyszłe stanowiska. Gdy kandydaci złożą aplikacje, systemy śledzenia kandydatów (ATS) na platformach rekrutacyjnych automatycznie sprawdzają i kategoryzują kandydatów na podstawie treści ich życiorysów lub podań. Platformy te następnie monitorują wybranych kandydatów na kolejnych etapach rozmowy kwalifikacyjnej. Konsolidując wszystkie dane związane z rekrutacją, platformy rekrutacyjne poprawiają doświadczenia kandydatów, zapewniając spersonalizowane interakcje. Pomagają także rekruterom w utrzymaniu organizacji oraz skutecznym docieraniu do kandydatów i przyciąganiu ich, którzy dobrze pasują do określonych stanowisk pracy.