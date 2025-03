Remote

Remote to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania i płacenia pracownikom pełnoetatowym i kontraktowym na całym świecie. Nasza platforma obsługuje międzynarodowe płace, świadczenia, podatki, opcje na akcje i zgodność z przepisami w wielu krajach. Bez względu na to, gdzie znajduje się Twój zespół, Remote zapewnia najlepsze doświadczenia dzięki solidnym, globalnym rozwiązaniom w zakresie zatrudnienia. Nasze niezrównane zabezpieczenia własności intelektualnej i najwyższej klasy środki bezpieczeństwa zapewniają spokój ducha na skalę globalną. Ponadto Remote oferuje model zryczałtowanych cen bez ukrytych opłat, co pomaga skutecznie zarządzać budżetem, koncentrując się jednocześnie na napędzaniu rozwoju firmy.