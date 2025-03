GoFormz

goformz.com

GoFormz to platforma służąca do tworzenia cyfrowych formularzy i gromadzenia danych, z której korzystają zespoły każdej branży i wielkości. Korzystając z narzędzia do tworzenia formularzy online GoFormz, zespoły mogą digitalizować istniejące formularze lub tworzyć nowe od podstaw – bez konieczności stosowania kodu. GoFormz to jedyne rozwiązanie w zakresie formularzy cyfrowych, które umożliwia użytkownikom tworzenie cyfrowej wersji istniejącego formularza, umożliwiając każdemu użytkownikowi (niezależnie od jego biegłości technicznej) bezproblemowe generowanie formularzy cyfrowych i internetowych odpowiadających jego unikalnym potrzebom biznesowym. Formularze można łatwo wyposażyć w różnorodne zaawansowane pola i funkcje, w tym podpisy elektroniczne, załączniki plików, tabele, listy kontrolne, natychmiastowe obliczenia, wymagane pola i wiele innych. Formularze cyfrowe można wypełniać na urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety, a także online z komputera. Aplikacje mobilne GoFormz są w pełni funkcjonalne w trybie offline, dzięki czemu użytkownicy mogą nieprzerwanie kontynuować pracę, niezależnie od tego, jak odległa jest ich lokalizacja. Możesz udostępniać formularze osobom spoza Twojej organizacji, umożliwiając im ich wypełnianie i uzupełnianie, nawet bez logowania się do GoFormz. GoFormz może także automatyzować rutynowe zadania i przepływy pracy, takie jak wysyłanie wypełnionych formularzy do wyznaczonych kontaktów, aktualizowanie połączonych baz danych i pulpitów nawigacyjnych oraz przesyłanie formularzy do zintegrowanych systemów. Automatyzując te zadania, firmy mogą szybko i skutecznie wdrożyć usprawnione procesy zatwierdzania dokumentów, autoryzacji, czynności płacowych, zapewniania jakości i wielu innych działań. Twoje formularze cyfrowe można także bezpośrednio zintegrować z innymi aplikacjami biznesowymi, takimi jak Salesforce, Google Suite, Microsoft 365, Procore, Box i wieloma innymi. Wypełnione formularze cyfrowe i zebrane dane można natychmiast przesłać do odpowiednich narzędzi i rejestrów w połączonych systemach, a dane można nawet przesłać z powrotem do formularzy cyfrowych, co zapewnia lepszą komunikację, lepszą wydajność operacyjną i lepszą widoczność. Wielokrotnie nagradzany zespół obsługi klienta GoFormz jest gotowy do pomocy, gdy jej potrzebujesz. GoFormz oferuje również bezpłatny kurs certyfikacyjny, który umożliwia użytkownikom szybkie opanowanie podstaw platformy i uzyskanie certyfikatu GoFormz.