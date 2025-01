Platformy do nauki danych i uczenia maszynowego - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

Pecan

Założona w 2018 roku firma Pecan to platforma do analiz predykcyjnych, która wykorzystuje pionierską technologię Predictive GenAI do usuwania barier na drodze do wdrażania sztucznej inteligencji, udostępniając modelowanie predykcyjne wszystkim zespołom zajmującym się danymi i biznesem. Kierując się generatywną sztuczną inteligencją, firmy mogą uzyskiwać precyzyjne prognozy w różnych obszarach biznesowych bez konieczności zatrudniania wyspecjalizowanego personelu. Predykcyjne GenAI umożliwia szybkie definiowanie i szkolenie modeli, a zautomatyzowane procesy przyspieszają wdrażanie sztucznej inteligencji. Dzięki fuzji predykcyjnej i generatywnej sztucznej inteligencji Pecan, uświadomienie sobie wpływu sztucznej inteligencji na biznes jest teraz znacznie szybsze i łatwiejsze. Więcej informacji znajdziesz na www.pecan.ai.